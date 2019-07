Aktien Wien Schluss: Ruhiger Wochenstart vor Fed und Zahlen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag schwächer geschlossen.



Der ATX fiel um 20,12 Punkte oder 0,66 Prozent auf 3.012,16 Einheiten. Der Wochenauftakt an Europas Börsen verlief weitgehend ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten, hieß es. Experten rechnen mit der ersten Zinssenkung seit über zehn Jahren. Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten daneben auch weiter alle Ereignisse rund um den US-chinesischen Handelsstreit und den Brexit.

Bei größerem Volumen schwach zeigten sich in Wien die Index-Schwergewichte Erste Group (minus 1,38 Prozent) und OMV (minus 1,40 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren bei allerdings moderaten Umsätzen Rosenbauer (minus 2,06 Prozent) und Marinomed (minus 3,11 Prozent).