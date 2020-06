Aktien Wien Schluss: Rally geht weiter

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch erneut mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen.



Der Leitindex ATX stieg um 2,50 Prozent auf 2366,48 Punkte.

An den Märkten stehen die Zeichen laut Börsenexperten weiter auf Erholung, wobei zur Wochenmitte auch positive Konjunkturdaten gestützt aätten. So zeichnete eine zweite Schätzung des Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft der Eurozone ein etwas besseres Bild als zuletzt. Überdies waren in den USA im Mai zwar laut ADP-Beschäftigungsreport 2,76 Millionen Arbeitsplätze weggefallen. Dies lag jedoch deutlich unter den Expertenerwartungen, die sich im Schnitt auf neun Millionen belaufen hatten.

Mit Blick auf die Einzelwerte richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Wertpapiere der Voestalpine , nachdem der Stahlkonzern Jahreszahlen vorgelegt hatte. Die Aktien des Unternehmens gewannen 6,1 Prozent.