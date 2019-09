Aktien Wien Schluss: Positive europäische Stimmung stützt wenig

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag unverändert geschlossen.



Der ATX zeigte sich prozentuell unverändert auf 2997,89 Punkten. Die Verlaufsgewinne wurden damit gegen Handelsende aufgezehrt. Zuvor hatte der ATX bereits vier Verlusttage in Folge absolviert. Am Berichtstag konnte eine guten Stimmung an den europäischen Leitbörsen den heimischen Aktienmarkt nicht unterstützen. An der Wall Street gab es Kursverluste zu beobachten.

Auf Unternehmensebene war die Meldungslage in Wien erneut sehr dünn. Die auffälligsten Kursbewegungen präsentierten auf den Spitzenplätzen s Immo (plus 3,9 Prozent), Frequentis (plus 3,7 Prozent) und dahinter AT&S (plus 2,5 Prozent). Mehr als zweiprozentige Zuwächse gab es zudem bei der Vienna Insurance Group und bei Valneva zu sehen.

Am anderen Ende der Kursliste büßten Voestalpine (minus 3,3 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 2,4 Prozent) klar an Kurswert ein.