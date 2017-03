Aktien Wien Schluss: Ölwerte verleihen ATX Auftrieb

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar im Plus geschlossen.



Der ATX stieg um 1,06 Prozent auf 2836,65 Punkte. Nachdem der österreichische Leitindex bis in den Späthandel nur leicht im Plus notiert hatte, verliehen ihm die Zahlen zu den Öl-Lagerbeständen in den USA am späten Nachmittag noch deutlichen Auftrieb. Dass die Ölvorräte in der vergangenen Woche weniger stark gestiegen waren als prognostiziert, trieb die Ölpreise und in weiterer Folge die heimischen Ölaktien an. So bauten die Papiere der OMV ihre Kursgewinne deutlich aus und beendeten den Handelstag mit einem klaren Plus von 2,40 Prozent bei 36,49 Euro. Noch am Vormittag hatten die Titel des im ATX schwergewichteten Ölkonzerns im Minus notiert.

Auch für die Anteilsscheine des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann (plus 2,18 Prozent auf 64,62 Euro) ging es deutlich aufwärts. Sie waren bereits am Vortag als stärkster ATX-Wert aus dem Handel gegangen.

Den Spitzenplatz im Leitindex nahmen heute allerdings Lenzing-Aktien ein. Sie gingen mit einem Plus von 3,14 Prozent bei 169,15 Euro aus dem Handel, nachdem sie im Späthandel bis auf ein neues Allzeithoch von 169,75 Euro gestiegen waren. Vor genau einem Jahr wurden die Papiere noch bei knapp unter 70 Euro gehandelt. Seitdem haben sie um über 140 Prozent zugelegt.

Post-Aktien beendeten den Tag mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 36,73 Euro. Höher notierten sie zuletzt vor über einem Jahr.

Zur Andritz lag eine neue Analysteneinschätzung vor. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Titel des steirischen Maschinenbauers von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel von 58,90 Euro wurde bestätigt. Zum Sitzungsende notierte die Andritz-Aktie um 0,22 Prozent tiefer bei 49,41 Euro./dkm/APA/stb