Aktien Wien Schluss: Negative internationale Stimmung belastet

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Handelstag mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 3809,53 Punkten. Belastet wurde der ATX von einer negativen internationalen Anlegerstimmung.

Sowohl an den europäischen Leitbörsen als auch an der Wall Street gab es Kursverluste zu beobachten. International könnte die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht bleiben, weil immer noch nicht klar ist, wie die Omikron-Variante das Szenario verändert, formulierten die Helaba-Analysten.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltete sich sehr dünn. Die Rosenbauer-Aktien rutschten um 5,6 Prozent tiefer und markierten damit das untere Ende der Kursliste. Am Vortag waren die Titel des Herstellers von Feuerwehrfahrzeugen noch um fast fünf Prozent hochgeklettert.

Unter Verkaufsdruck standen zudem die Aktien vom Flughafen Wien und Palfinger mit Kursabschlägen von jeweils etwa drei Prozent. Unter den Schwergewichten schwächten sich OMV-Papiere um ein Prozent ab und Voestalpine verloren 1,2 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,8 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group konnten hingegen ein Plus von 0,7 Prozent verbuchen.

Klar nach oben ging es mit den Aktien der Stromversorger. Die Verbund-Anteilsscheine gewannen zwei Prozent. Die EVN-Papiere steigerten sich um 0,6 Prozent.

Warimpex-Aktien legten 1,3 Prozent zu. Das auf Büroimmobilien konzentrierte Unternehmen hält die Airportcity St. Petersburg nun komplett und hat vom Immo-Entwickler UBM dessen 10-Prozent-Anteil an der Projektgesellschaft AO Avielen erworben. UBM-Titel bauten ein kleines Plus von 0,2 Prozent./ste/sto/APA/men