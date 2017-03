Aktien Wien Schluss: Minus nach EZB-Entscheid leicht eingedämmt

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas schwächer geschlossen.



Der ATX fiel um 8,48 Punkte oder 0,30 Prozent auf 2805,25 Einheiten. Nach einem schwachen Start konnte der ATX sein Minus nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder etwas eindämmen. Insgesamt blieb die Reaktion aber verhalten, viele Marktteilnehmer dürften derzeit den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag abwarten, hieß es.

Die EZB hat an ihrer ultralockeren Politik festgehalten und den Leitzins unverändert bei 0,00 Prozent belassen. Im Anschluss an die Zinsentscheidung sagte EZB-Chef Mario Draghi, dass das Anleihenkauf-Programm weiterlaufen soll bis es einen nachhaltigen Inflationsanstieg in der Eurozone zu verzeichnen gibt. Bisher sei der unterliegende Inflationsdruck aber verhalten und es gebe keine Signale, dass sich die Inflationsdynamik verstärke, so Draghi.

Stark gesucht waren am Donnerstag Erste Group und gewannen bei gutem Volumen 1,22 Prozent auf 29,82 Euro. Größere Abgaben gab es hingegen vor dem Hintergrund fallender Rohölpreise in den Ölwerten. So verloren OMV 1,49 Prozent auf 35,42 Euro. Schoeller-Bleckmann fielen um 4,34 Prozent auf 68,38 Euro und waren damit die Tagesverlierer im prime market. Nach einem ruhigen Vormittag haben die Referenz-Ölpreise Brent und WTI im Mittagshandel ihren Kursrutsch vom Vortag fortgesetzt. Ausgelöst worden war der Abwärtstrend am Mittwoch von überraschend deutlich gestiegenen US-Öllagerbeständen.

Aufmerksamkeit kam zudem den Jahreszahlen der Österreichischen Post sowie der UNIQA zu. Die Post konnte 2016 ihr operatives Ergebnis leicht steigern, das Ebit legte um 2,2 Prozent auf 202 Millionen Euro zu. Allerdings verhagelte der Verkauf der deutschen trans-o-flex ein wenig die Bilanz. Der Umsatz gab um 15,5 Prozent nach. Die Post-Aktien verloren 0,47 Prozent auf 34,70 Euro.

Der Versicherungskonzern UNIQA erzielte indessen trotz des Verkaufs des Italien-Geschäfts im Vorjahr einen Vorsteuergewinn von 225,5 Millionen Euro. Der Wert lag zwar unter dem Niveau von 2015, aber leicht über den Prognosen. Die Dividende für 2016 soll von 47 Cent je Aktie von auf 49 Cent erhöht werden, was der Aktie zu einem Zuschlag von 0,66 Prozent auf 7,35 Euro verhalf./mik/bel/ste/APA/tos