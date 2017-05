Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Abschlägen beendet.



Der ATX fiel um 0,78 Prozent auf 3184,45 Punkte. Europaweit gestaltete sich der Handel zum Wochenstart sehr ruhig, da feiertagsbedingt sowohl die Festlandbörsen in China sowie die Märkte in London und New York geschlossen blieben.

Etwas Aufmerksamkeit schenkten die Anleger am Nachmittag der Rede des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Dieser sieht weiterhin die Notwendigkeit einer lockeren Geldpolitik im Euroraum, äußerte sich aber gleichzeitig positiv über die wirtschaftliche Entwicklung in der Währungsunion und sprach von einem "deutlichen Aufschwung".

In Wien drückten unter anderem schwache Bankwerte den ATX in die Verlustzone. Raiffeisen verloren bis Handelsschluss 1,45 Prozent auf 24,09 Euro und Erste Group gaben 2,18 Prozent auf 33,25 Euro ab. Ans Ende der Kurstafel rutschten Wienerberger mit minus 2,87 Prozent auf 21,02 Euro.

Porr-Aktien kletterten dagegen um 3,48 Prozent auf 31,25 Euro nach oben. Das Bauunternehmen wird an diesem Dienstag seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Analysten erwarten zweistellige Zuwachsraten beim Umsatz, aber gleichzeitig eine Ausweitung des Nettoverlusts. Zudem hofft der Konzern auf einen Auftrag bis zu 100 Millionen Euro für die Errichtung der größten Skihalle der Welt im deutschen Sachsen-Anhalt.