Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne - Warten auf Abstimmung in USA

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geschlossen.



Der ATX legte um 0,23 Prozent auf 2829,43 Punkte zu. Der Wochenausklang am Aktienmarkt verlief ruhig. Auch andere Börsen bewegten sich nur wenig. Viele Marktteilnehmer dürften die am Freitagabend nach Börsenschluss erwartete Abstimmung über das Gesundheitssystem durch das US-Repräsentantenhaus abgewartet haben, hieß es.

Gegen Börsenschluss war noch ungewiss, ob US-Präsident Donald Trump in seinem Lager genügend Stimmen findet, um die Reform seines Vorgängers Barack Obama ("Obamacare") wie geplant wieder zu kippen. Die Abstimmung gilt an den Märkten teilweise als Test, ob Trump seine Reformpläne in seinen eigenen Reihen durchsetzen kann.

Die Kursbewegungen der meisten Aktien hielten sich am Freitag in engen Bandbreiten. Stark gesucht waren Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers stiegen um 4,04 Prozent auf 163,55 Euro und erreichten damit einen neuen Rekord. Gewinne von über zwei Prozent verbuchten auch Zumtobel (plus 2,37 Prozent auf 17,30 Euro) und Palfinger (plus 2,26 Prozent auf 35,28 Euro).

FACC stiegen nach der Meldung vorläufiger Geschäftszahlen um 1,87 Prozent auf 6,93 Euro. Der Flugzeugzulieferer hat nach eigenen Angaben in der operativen Ergebnisrechnung den millionenschweren Betrugsschadensfall verdaut, der die vorangegangene Bilanz belastet hatte. Die veröffentlichten Zahlen lagen den Erste Group -Analysten zufolge leicht über ihren Schätzungen.