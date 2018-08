Aktien Wien Schluss: Leichte Gewinne in verhaltenem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Kursgewinnen geschlossen.



Der ATX stieg um 10,93 Punkte oder 0,32 Prozent auf 3427,94 Einheiten. In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld konnte der Leitindex etwas zulegen.

Unterstützung für den ATX kam vor allem von den Kursgewinnen von den Bankaktien. Raiffeisen-Titel zogen um 2,80 Prozent auf 28,65 Euro an, Erste-Group-Aktien stiegen um 1,28 Prozent auf 37,06 Euro und Bawag -Papiere gewannen 1,23 Prozent auf 39,50 Euro.

Sehr fest zeigten sich im Leitindex außerdem Schoeller-Bleckmann (plus 2,98 Prozent auf 98,50 Euro) und AT&S (plus 2,13 Prozent auf 21,55 Euro). Größte Verlierer waren CA Immo mit einem Minus von 1,72 Prozent auf 32,00 Euro. Die Titel des Wiener Immobilienunternehmens waren allerdings am Freitag um knapp acht Prozent nach oben geschossen.

Im breiter gefassten ATX Prime rutschten Polytec-Aktien um 5,60 Prozent auf 11,46 Euro ab und erreichten damit den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Die Erste Group hat die Titel von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und ihr Kursziel deutlich von 15,90 Euro auf 11,50 Euro gekürzt. Der oberösterreichische Autozulieferer hatte am vergangenen Donnerstag seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die Titel waren daraufhin um über neun Prozent eingebrochen.

Schwach zeigten sich außerdem Semperit-Titel mit einem Kursabschlag von 3,41 Prozent auf 16,44 Euro. Der Gummi- und Kautschukhersteller hatte kurz vor Handelsschluss mitgeteilt, für seine Medizinsparte Sempermed eine Abschreibung von 55 Millionen Euro vornehmen zu müssen. Das Ergebnis nach Steuern werde im Gesamtjahr 2018 aus heutiger Sicht negativ ausfallen, gab das Unternehmen im Zuge dessen ebenfalls bekannt./dkm/ste/APA/tos