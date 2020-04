Aktien Wien Schluss: Kursverluste - Öl-Aktien geben deutlich nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag klar im Minus geschlossen.



Der ATX fiel um 3,22 Prozent auf 1994,63 Punkte. Die Turbulenzen an den US-Ölmärkten hielten die internationalen Börsen im Bann. So waren bereits asiatische Börsen mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Und nicht anders ging es auch in Europa zu. Dass die Wall Street nach einem missglückten Wochenstart erneut einen Minustag ansteuerte, erwies sich in den letzten Handelsstunden ebenfalls als Belastung.

In Wien litten insbesondere Aktien aus der Erdölbranche unter klaren Verlusten. Die Wertpapiere des Erdölausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) verloren 5,2 Prozent. Jene des Ölriesen OMV sackten um 5,6 Prozent auf 25,20 Euro ab. Dass die Analysten der Erste Group vorbörslich eine Kaufempfehlung für die Anteilsscheine der OMV bei einem Kursziel von 40 Euro ausgesprochen hatten, dürfte angesichts der Verwerfungen am Ölmarkt in den Hintergrund geraten sein.

Auf die Verkaufslisten rückten zudem auch die schwergewichteten Titel der Erste Group, die um 5,7 Prozent nachgaben. Die Aktien der Voestalpine verloren 5,2 Prozent.

Die Aktien der Wienerberger verbilligten sich um 4,9 Prozent. Der Ziegelhersteller hatte vorbörslich Zahlen veröffentlicht.

Deutlich unter Druck kamen auch die Anteile des Flughafen Wiens. Sie gaben 7,3 Prozent ab. Die AUA schickt wegen der Corona-Krise ältere Flugzeuge in den Ruhestand, wurde kurz vor Handelsschluss bekannt. Darunter sind auch drei der zwölf Langstreckenflugzeuge, die dauerhaft stillgelegt werden./sto/dkm/APA/jha