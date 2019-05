Aktien Wien Schluss: Kursverluste - FACC-Aktie nach Zahlenvorlage schwach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Kursverlusten geschlossen.



Der ATX fiel um 0,60 Prozent auf 3008,18 Punkte. In einem gemischten europäischen Börsenumfeld verzeichnete der Markt einen klar negativen Handelstag. An der Wall Street gab es leichte Kursverluste. Im Blickfeld und als Belastungsfaktor steht international unverändert der Handelsstreit zwischen den USA und China.

In Wien rückten auf Unternehmensebene nach präsentierten Geschäftszahlen Vienna Insurance Group (VIG), CA Immo und FACC in den Fokus der Anleger. Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC reagierte auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit einem deutlichen Abschlag von 4,75 Prozent. Das geplante Ende des Airbus A380 hat den Nettogewinn von FACC im Geschäftsjahr 2018/19 merklich gedrückt. Zudem lieferte das Unternehmen einen verhaltenen Ausblick.

Die VIG-Aktie ermäßigte sich um deutliche 2,7 Prozent. Der Versicherungskonzern hat im ersten Quartal wie erwartet einen höheren Vorsteuergewinn eingefahren. Die verrechneten Prämieneinnahmen stiegen um 2,9 Prozent auf 2,908 Milliarden Euro.

CA Immo büßten 1,2 Prozent ein. Der Immobilienkonzern hat im ersten Quartal 2019 seine Mieterlöse und das nachhaltige Ergebnis (FFO I) gesteigert, das Konzernergebnis wurde jedoch vor allem durch Bewertungseffekte gedrückt.

An diesem Donnerstag stehen die jüngsten Ergebnisse von Schoeller-Bleckmann (SBO) auf der Agenda. Die SBO-Aktie zeigte sich im Vorfeld mit minus 0,13 Prozent nur wenig verändert.