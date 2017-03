Aktien Wien Schluss: Kursverlust - Raiffeisen-Aktie verliert 5,58 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen.



Der ATX fiel um 0,92 Prozent auf 2799,28 Punkte. Die Vortagesverluste wurden in Wien damit ausgeweitet. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mit leichterer Tendenz, nachdem die klaren Abschläge vom Frühhandel etwas eingedämmt werden konnten.

In Wien stand unter den Einzelwerten Raiffeisen Bank International (RBI) unter Verkaufsdruck und schlossen mit einem satten Minus von 5,58 Prozent auf 20,80 Euro. Am Vorabend hatte die Abbaugesellschaft der einstigen ÖVAG 9,92 Millionen RBI-Aktien an institutionelle Anleger verkauft.

Vorgelegte Ergebnisse rückten die entsprechenden Unternehmen ins Blickfeld. Die Lenzing-Aktie gewann 2,25 Prozent auf 154,70 Euro an Wert und markierte damit das obere Ende der Kursliste. Die Analysten von der Baader Bank bewerteten das Zahlenwerk des Faserherstellers in einer ersten Einschätzung als gemischt. Der Ausblick wurde als vage aber positiv eingestuft.

Buwog-Anteilsscheine ermäßigten sich um 0,7 Prozent auf 23,44 Euro. Hier wurde der operativ erwirtschaftete Cashflow (FFO) im Drittquartal des laufenden Geschäftsjahres von den Baader-Experten aufgrund einer niedrigeren als erwarteten Marge bei den Nettomieteinnahmen unter den Analystenprognosen eingestuft.

CA Immo fielen 0,91 Prozent auf 19,10 Euro. Das Gesamtjahr 2016 des Immobilienunternehmens übertraf die Erwartungen der Helaba-Analysten. Die deutlich erhöhte Dividende war für die Experten aber keine Überraschung. Zudem hat die CA Immo die Gespräche mit der Immofinanz zum geplanten Merger der beiden ATX-Unternehmen vorerst auf Eis gelegt. Bis Jahresende will man den Deal kritisch prüfen. Immofinanz-Papiere kamen um 3,06 Prozent auf 1,80 Euro zurück.