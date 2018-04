Aktien Wien Schluss: Kursgewinne zum Wochenstart

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag im Plus geschlossen.



Der ATX stieg um 13,84 Punkte oder 0,40 Prozent auf 3494,79 Einheiten. Positive Signale kamen zum Wochenstart unter anderem aus Nordkorea. Das Land hatte am Wochenende angekündigt, alle Atom- und Raketentests auszusetzen.

Zudem fielen Stimmungsdaten aus Deutschland besser aus als erwartet. So stieg der Markit-Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - im April überraschend um 0,2 auf 55,3 Punkte. In der Eurozone hat sich indessen die Stimmung der Unternehmen nach einer schwachen Entwicklung in den beiden Vormonaten bei 55,2 Punkten stabilisiert.

Während die Berichtssaison in den USA und in Frankfurt bereits im vollen Gange ist, blieb es in Wien zum Wochenstart noch ruhig. Am morgigen Dienstag wird jedoch die Telekom Austria ihre Bücher für das erste Quartal 2018 öffnen. Im Vorfeld notierten die Aktien um 0,13 Prozent tiefer bei 7,66 Euro.

Unterstützung erhielt der heimische Leitindex indessen von Bauwerten. So zogen Porr um 2,14 Prozent auf 28,60 Euro an und knüpften damit an ihr Plus von rund 1,8 Prozent vom Vortag an. Auch Strabag-Aktien legten weitere 2,15 Prozent auf 33,25 Euro zu. Am Freitag hatten die Titel knapp zwei Prozent zugelegt. Zuvor war bekannt geworden, dass die Strabag mit einem Feststellungsantrag die Vergabe des bisher größten Bauloses beim Brennerbasistunnel (BBT) an ein Porr-Konsortium zu Fall bringen will.

Ebenfalls stark präsentierten sich die beiden schwergewichteten Banktitel Raiffeisen (plus 2,37 Prozent auf 28,89 Euro) und Erste Group (plus 0,96 Prozent auf 40,92 Euro).

Schwach schlossen dagegen Verbund mit minus 1,73 Prozent auf 24,96 Euro ab. Der Generaldirektor des Versorgers, Wolfgang Anzengruber, erhofft sich für die Salzburger 380-kV-Leitung "in den nächsten Wochen eine positive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts". Dies sagte der Chef des größten heimischen Stromkonzerns auf der Verbund-Hauptversammlung am Montag.

Zudem wird diese Woche am Donnerstag die erwartete Neuausschreibung der Vorstandsposten im Stromkonzern Verbund veröffentlicht, wie der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates beschlossen hat. Die gesetzliche Bewerbungsfrist endet am 26. Mai. Alle Vorstandsverträge laufen Ende 2018 aus, zwei Vorstände gehen in Pension./bel/APA/tos