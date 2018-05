Aktien Wien Schluss: Kursgewinne in freundlichem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem freundlichen europäischen Börsenumfeld im Plus geschlossen.



Der ATX stieg um 0,57 Prozent auf 3510,28 Einheiten. Auf Unternehmensseite standen in Wien zwei Zahlenvorlagen am Programm, die jedoch keine größeren Kursreaktionen hervorriefen.

So legten die Aktien von Mayr-Melnhof nur moderat um 0,32 Prozent auf 124,20 Euro, nachdem der Kartonhersteller für das erste Quartal 2018 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Zuwächse gemeldet hatte. Die Anteilsscheine der Valneva schlossen unverändert bei 4,05 Euro. Das Impfstoffunternehmen konnte im ersten Quartal 2018 die Umsatzerlöse von 28,4 auf 32,1 Millionen Euro steigern. Unter dem Strich verdiente Valneva 1,5 Millionen Euro.

Abseits der Berichtssaison setzten die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S ihre Talfahrt fort. Mit einem Minus von 3,23 Prozent auf 18,00 Euro waren sie schwächster ATX-Wert und knüpften an ihre satten Vortagesverluste von knapp fünfeinhalb Prozent an. Seit der Zahlenvorlage am vergangenen Dienstag haben sie mittlerweile 20 Prozent ihres Werts eingebüßt.