Aktien Wien Schluss: Kursgewinne nach drei Verlusttagen in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach drei Verlusttagen in Folge im Plus geschlossen.



Der ATX stieg um 0,77 Prozent auf 3147,52 Punkte. Nach einem verhaltenen Start in den Tag mit mehreren Vorzeichenwechseln konnte sich der Leitindex am Nachmittag doch noch klar in den grünen Bereich vorarbeiten. Unterstützend wirkte dabei, dass der Euro zum Dollar etwas nachgab. Zuvor hatten US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen deutlich übertroffen.

Der private Dienstleister ADP meldete, dass in der US-Wirtschaft im Mai mehr neue Jobs entstanden sind als von Analysten prognostiziert. Die offiziellen Zahlen folgen an diesem Freitag. Auch Stimmungsdaten aus der Industrie lagen über den Erwartungen: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg leicht an, während man am Markt mit einem geringfügigen Rückgang gerechnet hatte.

Bei den Einzelwerten rutschten Voestalpine nach anfänglich deutlichen Gewinnen bereits am Vormittag ins Minus und beendeten den Tag mit einem Kursabschlag von 2,52 Prozent auf 39,29 Euro am ATX-Ende. Die in der Früh vorgelegte Bilanz für 2016/17 ist von Analysten zwar trotz eines Gewinnrückgangs weitgehend positiv beurteilt worden. Allerdings räumte Konzernchef Wolfgang Eder ein, dass das Unternehmen vom wirtschaftspolitischen Kursschwenk der US-Regierung in Richtung Protektionismus betroffen sein könnte.

Eine Gegenbewegung zu den deutlichen Vortagesverlusten legten hingegen Schoeller-Bleckmann hin. Sie stiegen im ATX-Spitzenfeld um 3,85 Prozent auf 63,16 Euro, nachdem sie zur Wochenmitte vor dem Hintergrund klar fallenden Ölpreise über vier Prozent eingebüßt hatten. Noch deutlicher legten RHI mit einem Kursplus von 4,22 Prozent auf 33,75 Euro zu.

Andritz -Titel beendeten den Handelstag ebenfalls sehr fest und stiegen um 2,00 Prozent auf 54,48 Euro. Der Anlagenbauer baut seine Präsenz im Geschäftszweig Papier- und Kartonmaschinenkomponenten aus und übernimmt das US-Unternehmen Paperchine Inc.

Warimpex-Aktien wiederum zogen um 3,76 Prozent auf 1,38 Euro an. Der Hotel- und Immobilienentwickler hat den Verkauf von acht Hotelbeteiligungen mit rund 180 Millionen Euro Immobilienwert an einen thailändischen Investor unter Dach und Fach gebracht./dkm/mad/APA/jha