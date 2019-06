Aktien Wien Schluss: Kursgewinne - G20-Gipfel im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen.



Der ATX stieg um 1,09 Prozent auf 2977,68 Punkte. Bestimmendes Thema an den Märkten war der G20-Gipfel. Mit Spannung erwartet wird vor allem das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Samstag. Medienberichten zufolge soll Trump bereits zugesagt haben, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China vorerst zu verschieben.

Gut gesucht waren in Wien Zumtobel-Aktien , ihr Kurs stieg um 6,82 Prozent auf 6,89 Euro. Die Papiere hatten bereits am Vortag um mehr als sechs Prozent zugelegt, nachdem der Leuchtenhersteller Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsjahr 2018/19 gemeldet hatte. Sehr fest schlossen auch AT&S und waren mit einem Plus von 6,85 Prozent die Tagesgewinner unter den Standardwerten.

Gute Nachfrage und höhere Umsätze gab es in Wienerberger (plus 2,75 Prozent) und in Voestalpine (plus 2,07 Prozent). Unter den weiteren ATX-Schwergewichten stiegen Andritz um 1,47 Prozent auf 33,10 Euro.