Aktien Wien Schluss: Kleine Gewinne in verhaltenem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Zuwächsen geschlossen.



Der ATX stieg um 0,08 Prozent auf 3038,01 Punkte. In einer überwiegend leichteren europäischen Börsenlandschaft absolvierte der österreichische Aktienmarkt einen moderat positiven Handelstag. Am Dienstag hatte der ATX nach zwei starken Verlusttagen noch ein klares Plus verbucht. Eine schwache Stimmung an der Wall Street drückte zur Wochenmitte im Verlauf auch in Europa auf die Aktienkurse.

Die Meldungslage zum österreichischen Markt gestaltete sich sehr mager. Mit neuen Analystenmeldungen rückten Semperit und Do&Co ins Blickfeld der Akteure. Die Semperit-Aktie schloss mit einem klaren Aufschlag von 3,1 Prozent auf 12,78 Euro. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hatte ihr Anlagevotum für die Titel des heimischen Gummi- und Kautschukherstellers von "Hold" auf "Buy" erhöht. Das Kursziel schraubten die Experten allerdings von 17,0 auf 15,0 Euro herunter.

Do&Co-Papiere kamen hingegen um 4,8 Prozent auf 71,60 Euro zurück. Am Vortag waren ihr Kurs jedoch noch um fast sechs Prozent hochgesprungen. Hier hat die RCB ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Cateringunternehmens bestätigt. Das Kursziel hoben die Analysten zudem von 90 auf 96 Euro an.