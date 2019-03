Aktien Wien Schluss: Klare Verluste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen.



Der ATX fiel um 1,09 Prozent auf 3012,77 Punkte. Der Leitindex war bereits schwächer in den Handel gestartet und baute seine Verluste im Tagesverlauf aus, bevor er sie gegen Ende wieder etwas eingrenzte. Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für 2019 in der Eurozone auf 1,0 Prozent gesenkt. Bisher war die Organisation von einem BIP-Wachstum von 1,8 Prozent ausgegangen. Am Nachmittag folgten auch aus den USA überraschend schlechte Konjunkturdaten und eine schwächere Handelseröffnung an den US-Börsen.

In Wien standen unterdessen Zahlenvorlagen und Analystenkommentare im Fokus der Anleger. Die Analysten der Baader Bank bestätigten ihr Kursziel von 55 Euro und die Kaufempfehlung für die Aktien von Andritz. Die am Morgen vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sind aus ihrer Sicht solide und im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Andritz-Papiere schlossen trotzdem mit einem Abschlag von 2,47 Prozent auf 43,50 Euro.

Unter Druck blieben auch die Anteilsscheine von Zumtobel. Der Leuchtenkonzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sich sein Nettoverlust im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 auf 14,8 Millionen ausgeweitet hat. Zumtobel war daraufhin mit einem zweistelligen Abschlag aus dem Handelstag gegangen. Am Mittwoch schlossen die Aktien um weitere 4,15 Prozent tiefer auf 6,70 Euro.

Das Analysehaus SRC hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens CA Immo von 33 auf 34 Euro erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt. Im Februar hatte CA Immo einen "hohen Ergebnisbeitrag" aus der Immobilien-Neubewertung für das Schlussquartal 2018 angekündigt. Die Experten von SRC erwarten nun eine Fortsetzung der positiven Nachrichtenlage bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am 27. März. Die CA-Immo-Papiere schlossen mit einem Minus von 0,53 Prozent auf 29,96 Euro.

Mit UBM will am Donnerstag ein weiterer Immobilienkonzern Zahlen veröffentlichen. Die Aktien gingen am Mittwoch mit plus 2,81 Prozent aus dem Handel./rai/sto/APA/stw