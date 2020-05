Aktien Wien Schluss: Klare Verluste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Verlusten geschlossen.



Der ATX rutschte um 3,69 Prozent auf 2144,96 Punkte ab. Auch das internationale Börsenumfeld startete mit Abschlägen in den Mai. Begründet wurde der Abschwung von Marktbeobachtern mit wieder wachsender Angst vor einer möglichen Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA. So verwiesen Händler auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Auch die nach wie vor nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie trübten die Stimmung an den Finanzmärkten merklich ein.

Die Corona-Krise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Eurozone auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief. Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hellte sich im Mai deutlich weniger auf als erwartet, wie ferner bekannt wurde. Die Corona-Krise hält die Sentix-Konjunkturerwartungen weiter in der Nähe ihres Rekordtiefs.

Unter den Einzelwerten drückten vor allem die deutlichen Kursabschläge bei den im Index schwer gewichteten Banken auf den ATX. So schlossen Erste Group um 5,04 Prozent tiefer, und Raiffeisen büßten 4,96 Prozent an Wert ein. Aktien der Bawag zeigten sich um 3,55 Prozent schwächer.

Unter den Ölwerten rutschten OMV um 5,55 Prozent ins Minus. Schoeller-Bleckmann mussten einen Abschlag von 6,11 Prozent verbuchen und führten damit die Verliererliste im Prime Market an.

Unter den weiteren Indexschwergewichten verloren Wienerberger 4,28 Prozent an Wert. Voestalpine schwächten sich um 2,80 Prozent ab, und Andritz schlossen 3,33 Prozent tiefer bei 29,00 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank hatten ihr Kursziel für Andritz von 38,5 auf 37,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" behielten sie bei.

Die Aktien von Strabag fielen leicht um 0,59 Prozent auf 25,40 Euro. Die Analysten der RCB hatten ihr Kursziel 40,5 auf 38 Euro gesenkt. Als Grund nannten die Experten den von dem Baukonzern gesenkten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020. Die gemeldeten Zahlen für 2019 fielen hingegen nach Einschätzung der Analysten stark aus. Sie bestätigen daher ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktie./ger/ste/APA/stw