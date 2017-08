Aktien Wien Schluss: Klare Kursverluste zum Wochenschluss

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen.



Der ATX fiel 40,54 Punkte oder 1,26 Prozent auf 3.178,13 Punkte. Auch die anderen europäischen Indizes verabschiedeten sich mit Kursverlusten ins Wochenende. Neben den Terrorattacken in Spanien belastete auch das schwindende Vertrauen in die wirtschaftspolitischen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump die Aktienmärkte.

Geopolitische Unsicherheit gesellt sich zu wachsendem Zweifel an der Machbarkeit von Trumps Wahlversprechen, kommentierte ein Analyst vom Broker CMC Markets. Am Nachmittag rückten dann auch aktuelle US-Wirtschaftsdaten in den Fokus der Anleger.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im August überraschend deutlich aufgehellt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg auf 97,6 Punkte nach 93,4 Zählern im Vormonat, wie die Universität Michigan auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 94,0 Zähler gerechnet.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die Aktien von Do & Co mit einem Kurseinbruch um 11,98 Prozent auf 52,81 Euro und knüpften damit an die Donnerstagsverluste an. Am Vortag hatten die Titel des Cateringunternehmens nach Zahlenvorlage bereits 2,6 Prozent an Wert eingebüßt.

Belastet wurde der ATX von den Abschlägen bei einigen Indexschwergewichten. So rutschten Voestalpine 1,57 Prozent ins Minus auf 42,29 Euro und OMV gaben 2,00 Prozent auf 45,57 Euro nach.

Andritz fielen um 1,07 Prozent auf 45,97 Euro. Die Analysten von Warburg haben ihre Empfehlung von "hold" auf "buy" angehoben. Ihr Kursziel für den Anlagenbauer haben sie in Reaktion auf die gemeldeten Halbjahreszahlen jedoch von 56 auf 54 Euro gesenkt.

Auch die Bankwerte mussten Federn lassen. Erste Group schlossen 1,89 Prozent tiefer bei 35,81 Euro. Anteilscheine von Raiffeisen verbilligten sich um 1,63 Prozent auf 25,97 Euro.