Aktien Wien Schluss: Klare Gewinne in positivem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr fest geschlossen.



Der ATX stieg um 1,21 Prozent auf 2.850,76 Einheiten. Dabei stützten vor allem Kommentare der US-Notenbank Fed vom Vorabend und der Wahlausgang in den Niederlanden. Die Fed gab nach der erwarteten Zinserhöhung keinen Hinweis auf ein rascheres Tempo bei den geplanten Zinsschritten nach oben. In den Niederlanden konnte sich der rechtspopulistische und europakritische Kandidat Geert Wilders bei der Parlamentswahl nicht durchsetzen.

Unter den Einzelwerten in Wien zogen Immofinanz mit plus 2,8 Prozent auf 1,79 Euro an und markierten damit die Spitze der Kursliste. Dahinter gewannen OMV 2,4 Prozent auf 37,14 Euro.

Europaweit präsentierte sich der Finanzsektor gesucht. Am heimischen Markt konnten Erste Group ein Kursplus von 1,9 Prozent auf 30,62 Euro verbuchen. Raiffeisen Bank International gaben nach Verlaufsgewinnen hingegen um 0,1 Prozent auf 22,16 Euro nach.

Schoeller-Bleckmann schlossen mit plus 1,9 Prozent bei 66,90 Euro. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster wird am Freitag die endgültigen Zahlen für 2016 vorlegen. Wolford zogen um ein Prozent auf 20,00 Euro an. Der Vorarlberger Wäschehersteller wird zum Wochenausklang die Drittquartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres präsentieren.