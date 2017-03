Aktien Wien Schluss: Kaum bewegt vor Fed-Sitzung und Niederlande-Wahlausgang

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch kaum vom Fleck gekommen.



Der ATX stieg um magere 0,04 Prozent auf 2.816,77 Einheiten. Auch andere Börsen bewegten sich im Tagesverlauf kaum von der Stelle. Viele Anleger hätten sich vor der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung und ersten Prognosen für den Ausgang der laufenden Parlamentswahl in den Niederlanden nicht positionieren wollen, hieß es.

Flughafen Wien schlossen nach einer Kurszielerhöhung der Citigroup-Analysten 1,07 Prozent höher bei 28,30 Euro. Größere Abgaben gab es bei Raiffeisen Bank International . Die Aktie verlor 1,88 Prozent auf 22,18 Euro. Am kommenden Samstag wird die Fusion der Raiffeisen Zentralbank (RZB) mit ihrer etwa zehnmal größeren börsennotierten Tochter RBI vollzogen.

Semperit büßten 2,00 Prozent auf 25,48 Euro ein, nachdem der langjährige Vorstandschef Thomas Fahnemann seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben hat. Tagesverlierer im prime market waren Do & Co mit einem Minus von 2,11 Prozent auf 58,02 Euro./mik/mad/APA/edh