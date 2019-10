Aktien Wien Schluss: Gewinne nach soliden US-Arbeitsmarktdaten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen.



Der Leitindex ATX stieg um 17,54 Punkte oder 0,60 Prozent auf 2923,29 Einheiten. Auch an anderen Börsen ging es zum Wochenschluss nach oben.

Das bestimmende Thema zum Wochenschluss war der am Freitag veröffentlichte monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Nachdem die Börsen über weiter Strecken des Handels auf der Stelle traten, konnten sie nach der Veröffentlichung des Berichts etwas zulegen.

Der Boom am US-Arbeitsmarkt hat sich im September nur leicht abgeschwächt. Es entstanden 136.000 neue Jobs, wie die Regierung in mitteilte. Ökonomen hatten ein Plus von 145.000 vorhergesagt. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank überraschend auf 3,5 von 3,7 Prozent. Damit liegt sie nahe einem 50-Jahrestief.

Gut gesucht waren in Wien Schoeller Bleckmann. Die Aktien des Ölfeldausrüster stiegen um 2,49 Prozent auf 53,50 Euro und waren damit die Tagesgewinner im Prime Market. Bei höheren Umsätzen fest schlossen Wienerberger (plus 1,77 Prozent) und Verbund (plus 1,25 Prozent).

Stark gesucht waren auch Raiffeisen Bank International (RBI), die Papiere legten 1,08 Prozent zu. Die RBI schließt in Russland 44 von 174 Filialen, bestätigte das Unternehmen der "Presse" eine Meldung der russischen Zeitung "Wedomosti". Auslöser für diesen Schritt sei die Zunahme des Online-Bankings.

Die größte Verlierer im Prime Market waren FACC mit einem Minus von 1,44 Prozent auf 10,25 Euro. Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen zum Wochenschluss in engen Bandbreiten./mik/ste/APA/fba