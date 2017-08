Aktien Wien Schluss: Gewinne - Yellen-Rede wirkt sich nicht aus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen.



Der ATX stieg um 0,81 Prozent auf 3231,20 Punkte. Das bestimmende Thema war die renommierte Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole. Während andere Börsen nach der Rede der US-Notenbankvorsitzenden Janet Yellen um 16.00 Uhr nach unten drehten, konnte der Wiener Markt seine Gewinne behaupten. Yellen hatte nicht wie erhofft Hinweise auf ihre weiteren geldpolitischen Schritte geliefert und damit die Märkte enttäuscht.

Die größten Gewinner unter den Standardwerten waren Do & Co mit einem Plus von 4,43 Prozent auf 47,51 Euro. Die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) stiegen um 4,00 Prozent auf 59,80 Euro. Unter den weiteren Gewinnern fanden sich Zumtobel (plus 3,92 Prozent auf 15,77 Euro) und CA Immo (plus 2,66 Prozent auf 23,54 Euro).

Wienerberger stiegen nach Meldung eines Kaufs um 0,97 Prozent auf 18,28 Euro. Zum 1. September übernimmt Wienerberger das Hintermauerziegelwerk Reetz von Röben Klinkerwerke in Brandenburg. Nach Einschätzung der Citi-Analysten stärkt der Zukauf die Marktposition von Wienerberger in seinen Kernmärkten Deutschland und Polen.

FACC verloren hingegen 2,58 Prozent auf 10,18 Euro. Die Aktien von Porr fielen nach zwei Kurszielsenkungen um 1,52 Prozent auf 24,59 Euro. Die Berenberg Bank hatte ihr Kursziel in Reaktion auf die Gewinnwarnung des Baukonzerns von 31 auf 23 Euro reduziert, ihre Empfehlung "Hold" aber gleichzeitig bestätigt. RCB hatte ihr Kursziel von 37,5 auf 27,0 Euro gesenkt und bleibt ebenfalls bei "Hold".

Mit Spannung erwartet wird jetzt die am Freitag nach Börsenschluss noch anstehende Rede von EZB-Präsident Mario Draghi. Von diesem erhoffen sich Börsianer Signale zum weiteren Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB)./mik/sto/APA/he