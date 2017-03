Aktien Wien Schluss: Freundlicher Wochenauftakt

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit etwas höheren Notierungen geschlossen.



Der ATX stieg um 0,36 Prozent auf 2836,15 Einheiten. Auch das europäische Umfeld startete überwiegend freundlich in die neue Handelswoche.

Im Vorfeld der in dieser Woche erwarteten US-Zinserhöhung und der Wahl in den Niederlanden hätten sich einige Anleger mit Neu-Engagements zurückgehalten, kommentierten Marktbeobachter den recht ruhigen Wochenauftakt. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare sehr dünn. Auch der Konjunkturdaten-Kalender war zu Wochenbeginn nur spärlich gefüllt.

Unter den heimischen Indexschwergewichten zogen OMV um 1,14 Prozent auf 37,18 Euro an. Voestalpine stiegen in einem starken europäischen Rohstoff-Sektor um 1,36 Prozent auf 38,87 Euro. Immofinanz schlossen 1,17 Prozent höher bei 1,73 Euro.

Bei den Bankwerten zeigten sich Erste Group nach den klaren Freitagsgewinnen um 0,26 Prozent schwächer bei 30,66 Euro. Raiffeisen verbuchten hingegen ein Kursplus in Höhe von 1,31 Prozent auf 23,13 Euro.

Die Aktien der Post führten die Gewinnerliste mit einem Kursanstieg von 2,21 Prozent auf 35,60 Euro an. Semperit knüpften hingegen mit minus 1,96 Prozent auf 26,77 Euro an die klaren Freitagsverluste an. Schoeller-Bleckmann zählten mit einem Abschlag von 2,56 Prozent auf 67,07 Euro ebenfalls zu den größeren Verlierern. UNIQA tendierten mit minus 0,12 Prozent auf 7,36 Euro nur wenig verändert./ger/APA/edh