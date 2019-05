Aktien Wien Schluss: Fester ins Wochenende - Handelskonflikt weiter im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen.



Der Leitindex ATX stieg um 1,16 Prozent auf 3050,92 Punkte, zuvor war im Späthandel allerdings ein Teil der Tagesgewinne wieder verloren gegangen. Mit Spannung verfolgt wurden an den Märkten die Entwicklungen um den Handelsstreit zwischen China und den USA.

Die USA hatten in der Nacht zum Freitag die Zölle auf chinesische Waren erhöht. Der Schritt selbst sei angekündigt und keine Überraschung gewesen, hieß es am Markt. Auch seien die Hoffnungen auf eine Einigung bei den Handelsgesprächen weiter intakt, sagten Händler. Ein etwaiges Scheitern könnte allerdings einen Handelskrieg auslösen und damit negativ auf die US-Wirtschaft durchschlagen und damit auch die US-Notenbank zu Zinssenkungen zwingen, sagten Analysten.