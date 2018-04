Aktien Wien Schluss: Fester - Immobilienwerte im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen.



Der ATX stieg um 0,68 Prozent auf 3448,75 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls eine positiv Tendenz zu beobachten. Eine freundliche Stimmung an der Wall Street stütze im Späthandel.

Nachrichten gab es am heimischen Markt vor allem aus dem Immobilienbereich. Die Immofinanz erwarb gut 29 Prozent an der s Immo für 390 Millionen Euro. Die Immofinanz-Aktie schwächte sich um 3,65 Prozent auf 2,11 Euro ab, bei der s Immo gab es hingegen einen Zuwachs von 3,35 Prozent auf 3,35 Euro zu sehen. Die beiden Aktien markierten damit das obere bzw. untere Ende der Kursliste.

Zudem will sich der US-Investor Starwood Capital Group sowohl an der CA Immo als auch an der Immofinanz beteiligen. Für die CA Immo sind 27,50 Euro je Aktie geboten, für die Immofinanz 2,10 Euro je Anteilsschein. CA Immo-Papiere schlossen mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 27,48 Euro.

Stark gesucht waren die Aktien von Lenzing (plus 2,97 Prozent auf 97,00 Euro), Raiffeisen (plus 2,90 Prozent auf 28,04 Euro) und Wienerberger (plus 2,68 Prozent auf 20,28 Euro). Über ein Kursplus von 2,35 Prozent konnten sich die Aktionäre von Voestalpine freuen.