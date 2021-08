Aktien Wien Schluss: Fest - Titel aus der Ölbranche stark nachgefragt

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen.



Nachdem am Vormittag sich weiterhin in der Wachstumszone befindende Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone Rückenwind gebracht hatten, stützte eine positive Eröffnung an der Wall Street die Stimmung im Späthandel.

Der Leitindex ATX schloss um 0,91 Prozent höher bei 3587,97 Punkten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,84 Prozent auf 1816,29 Zähler hoch.

Branchenseitig standen vor allem Aktien von Öltiteln wegen steigender Rohölpreise auf den Kauflisten der Anleger. Während die schwer gewichteten Titel der OMV um 2,62 Prozent steigen, sprangen die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann um 8,19 Prozent hinauf.

Aber auch Bankentitel trugen dazu bei, dass sich der Markt bis Börsenschluss in der Gewinnzone hielt. So gewannen die schwer gewichteten Aktien der Erste Group 0,75 Prozent. Für die Aktien der Bawag ging es um 1,15 Prozent hinauf.

Unternehmensseitig wurde bekannt, dass rund ein Jahr nach seiner Gründung das polnische Joint-Ventures "VIG C-Quadrat" von der dortigen Finanzaufsicht (KNF) die Lizenz zur Errichtung und Verwaltung sowie zum Vertrieb von Investmentfonds erhalten habe. Die Aktie der VIG schlossen jedoch prozentual unverändert bei 25,30 Euro.

Analyseseitig haben Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine von 36,5 auf 40,0 Euro angehoben. Das Papier wurde in der Studie des Analysten Michael Marschallinger von "Accumulate" auf "Hold" abgestuft. Die Aktie schloss um 0,58 Prozent höher bei 38,28 Euro.