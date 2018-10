Aktien Wien Schluss: Dritter Gewinntag in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen.



Der ATX stieg um 0,45 Prozent auf 3395,27 Punkte. In einer klar positiven europäischen Börsenlandschaft ging auch in Österreich der Handelstag erneut mit Zuwächsen zu Ende. Der ATX verbuchte damit bereits seinen dritten Gewinntag in Folge.

Unter den Einzelwerten markierten Bankenaktien sowohl das obere als auch das untere Ende der Kursliste. Den Spitzenplatz eroberten die Bawag -Papiere mit einem Kurszuwachs von 3,2 Prozent auf 41,50 Euro. Die Raiffeisen-Titel rutschten hingegen um 2,3 Prozent auf 25,46 Euro ab. Marktkonforme 0,5 Prozent gewannen die Anteilscheine von Erste Group .

Die Aktien von KapschTrafficCom schlossen mit einem Kursgewinn von zwei Prozent bei 35,15 Euro. Der Mautausrüster hatte drei Aufträge in Lateinamerika für die Lieferung von Verkehrsmanagementsystemen an Land gezogen. Die Projekte in Buenos Aires, Lima und Panama City haben zusammen einen Auftragswert von rund 15 Millionen Euro.

Andritz legten ebenfalls nach einem Ordereingang um 0,8 Prozent auf 49,74 Euro zu. Der steirische Anlagenbauer erhielt von der lateinamerikanischen Arauco einen Auftrag im Wert von rund 300 Millionen Euro.

Lenzing gewannen ungeachtet einer negativeren Analystenmeinung 1,8 Prozent auf 90,10 Euro. Die Wertpapierexperten der Baader Bank hatten ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 136 Euro auf 118 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde aber bekräftigt.