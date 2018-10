Aktien Wien Schluss: Deutliches Kursplus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt und den Handel am Dienstag mit einem klaren Plus beendet.



Der ATX stieg um 1,61 Prozent auf 3274,03 Punkte. Bereits im Frühhandel trotzten die Märkte den zahlreichen Unsicherheitsfaktoren und setzten ihre am Montag begonnene Aufwärtsbewegung nach der schwachen Vorwoche fort. Am Nachmittag sorgten dann erfreuliche Unternehmensergebnisse aus den USA für weiteren Auftrieb.

Die Sorgen um die italienischen Haushaltspläne, die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen sowie die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA bleiben jedoch im Hinterkopf der Anleger. Dass die Daten zu den ZEW-Konjunkturerwartungen deutlich schwächer als erwartet ausgefallen waren, hatte indessen kaum Auswirkungen auf die Märkte.

In Wien blieben relevante Unternehmensnachrichten dünn gesät. An die Spitze der Kurstafel zogen FACC mit plus 6,50 Prozent, gefolgt von Do&Co (plus 6,24 Prozent) und Zumtobel (plus 5,91 Prozent). Unter den Indexschwergewichten lieferten zudem die Kursgewinne in den beiden Bankaktien Raiffeisen (plus 2,85 Prozent) und Erste Group (plus 1,93 Prozent) Unterstützung. Auch Voestalpine schloss um 1,29 Prozent fester.

Die Papiere der OMV verloren dagegen 1,05 Prozent auf 49,05 Euro. Am Montag waren die Aktien noch um nahezu zweieinhalb Prozent fester aus dem Handel gegangen, nachdem der Mineralölkonzern und der Öl-Dienstleister Schlumberger eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet hatten. Die Titel des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann gaben am Nachmittag ebenfalls um 1,88 Prozent auf 86,00 Euro nach.