Aktien Wien Schluss: Deutliche Verluste zum Wochenauftakt

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag klar im Minus geschlossen.



Der ATX fiel um 1,09 Prozent auf 3034,71 Punkte. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls klare Abschläge. Nach schwachen Vorgaben aus den USA hatten die Märkte bereits im Minus eröffnet. Dann drückten enttäuschend Konjunkturdaten aus dem Euroraum die Stimmung zusätzlich und ließen die europäischen Leitindizes weiter abrutschen. Auch der ATX weitete seine Verluste aus.

Bei den Einzeltiteln zeigten sich in Wien Industriewerte und Bankaktien besonders schwach. Im Industriebereich gaben Palfinger 4,19 Prozent auf 24,00 Euro nach, Schoeller-Bleckmann büßten 3,49 Prozent auf 58,00 Euro ein und Voestalpine verloren 1,92 Prozent auf 22,02 Euro. Im Finanzbereich mussten Erste Group ein Minus von 2,51 Prozent auf 31,08 Euro hinnehmen und Raiffeisen fielen um 1,85 Prozent auf 21,27 Euro.

Stärkster Wert im Leitindex ATX waren AT&S mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 15,42 Euro. Im gesamten prime-market-Segment legten einige Werte noch deutlicher zu. Kursgewinne von über zwei Prozent verzeichneten dabei die Aktien von Flughafen Wien (plus 2,52 Prozent auf 38,65 Euro), Agrana (plus 2,51 Prozent auf 17,18 Euro) und Rosenbauer (plus 2,07 Prozent auf 39,50 Euro).

Klar nach oben ging es nach ihrem Kursrutsch vom Freitag außerdem für die Titel der Porr. Sie legten 1,40 Prozent auf 18,86 Euro zu, nachdem sie zum Wochenausklang über sechs Prozent verloren hatten, ohne dass kursrelevante Nachrichten vorgelegen waren./dkm/ste/APA/jha