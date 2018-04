Aktien Wien Schluss: Deutliche Gewinne - Vortagsverluste mehr als wettgemacht

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr fest geschlossen und damit die Vortagesverluste mehr als wettgemacht.



Der ATX stieg um 1,66 Prozent auf 3421,10 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte 0,8 Prozent verloren hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach den Vortagesverlusten mit Ausnahme Londons wieder nach oben. Vor allem eine sehr gute Stimmung an der Wall Street stützte die Aktienkurse in Europa.

In Wien kletterte der Aktienkurs des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann um 7,2 Prozent auf 101 Euro am weitesten in die Gewinnzone. Dahinter zogen AT&S um 4,6 Prozent auf 22,75 Euro hoch, und Wienerberger erreichten ein Kursplus von 3,5 Prozent auf 19,97 Euro.

Weit oben in der Gunst der Anleger standen auch die Titel der schwergewichteten Banken. Raiffeisen verbuchten ein Kursplus von drei Prozent auf 27,89 Euro, und Erste Group verteuerten sich um 2,7 Prozent auf 40,65 Euro.

Nach starken Produktionszahlen zogen die OMV -Anteilsscheine um 0,7 Prozent auf 48,52 Euro hoch. Der Öl- und Gaskonzern hat im ersten Quartal 2018 - nach dem Anfang Dezember erfolgten Einstieg beim russischen Erdgasfeld Juschno Russkoje - seine Produktion deutlich erhöht.

Do&Co legten nach einem Auftragserhalt 2,2 Prozent auf 52,10 Euro zu. Das Cateringunternehmen und die Lufthansa-Tochter AUA hatten die Vertragsverlängerung für die Bordverpflegung der Fluglinie bekanntgegeben.

Die Aktien von Polytec fielen nach Ergebnisvorlage um 2,5 Prozent auf 15,54 Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 konnte der Hersteller von Kunststoffteilen seinen Umsatz steigern und das operative Ergebnis verbessern. Mit den Zahlen blieb das Unternehmen allerdings hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Die Aktien des Baukonzerns Porr verloren 0,55 Prozent auf 27,20 Euro. Ein Konsortium um Porr hat beim Brenner-Basistunnel Ende März den Zuschlag für das Baulos "Pfons Brenner" für rund 1 Milliarde Euro erhalten, nun sind die Verträge unterschrieben. Man habe damit das größte Tunnelbauprojekt in der Geschichte Österreichs gewonnen, teilte Porr mit.

Verbund-Papiere schlossen mit einem Zuschlag von 2,8 Prozent bei 24,36 Euro. Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Papiere des Stromversorgers von 24,50 auf 27,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum lautet weiterhin auf "Buy"./ste/APA/stw