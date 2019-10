Aktien Wien Schluss: Brexit-Abkommen beflügelt nur kurzfristig

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen.



Der ATX fiel um 0,11 Prozent auf 3040,19 Punkte. Die Ankündigung, dass die EU mit Großbritannien ein Brexit-Abkommen erzielt hat, beflügelte die Aktienbörsen nur kurzfristig. Die Einigung muss noch vom britischen Parlament abgesegnet werden. Dies gilt als fraglich, weil Großbritanniens Premier Boris Johnson über keine Mehrheit im Parlament verfügt.

In Wien gab es keine fundamentalen Neuigkeiten zu den österreichischen Unternehmen. An die Spitze der Kursliste kletterte die FACC-Aktie mit einem Zuwachs von 4,8 Prozent. Dahinter verteuerten sich Do&Co um 3,7 Prozent. Am 3. Platz legten Telekom Austria um 2,8 Prozent zu. Die Porr-Aktie erreichte ein Plus von 2,4 Prozent und die Verbund-Anteilsscheine gewannen sich ebenfalls 2,4 Prozent an Wert.