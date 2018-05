Aktien Wien Schluss: ATX zum Wochenauftakt kaum verändert

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen.



Der ATX fiel geringfügig um 0,6 Punkte oder 0,02 Prozent auf 3.404,75 Einheiten. Nach freundlichem Beginn rutschte der ATX am frühen Nachmittag ins Minus ab und zeigte sich damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Im Fokus standen zu Wochenbeginn die politischen Entwicklungen in Italien.

Der gescheiterte Versuch der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega eine Regierung zu bilden, hat sowohl den Euro als auch die europäischen Börsen nur kurzzeitig unterstützt. Experten schauen nun mit Skepsis auf die künftige Entwicklung in Italien.

Aufgrund der Feiertage in London und New York gestaltete sich das Geschäft weitgehend ruhig. Umsätze und Meldungslage blieben eher dünn. Auch der Konjunkturdaten-Kalender ist nur spärlich gefüllt.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte den Bank-Sektor unter den größten Verlierern. Unter den heimischen Branchenvertretern büßten Raiffeisen 0,77 Prozent auf 28,23 Euro ein, und BAWAG verloren 0,88 Prozent auf 40,32 Euro. Erste Group schlossen hingegen nach volatilem Verlauf 0,82 Prozent höher bei 37,08 Euro.

Die Ölpreise setzten ihre jüngsten Talfahrt zum Wochenauftakt fort. Dementsprechend fanden sich europaweit auch Aktien aus dem Öl-Sektor auf den Verkaufslisten der Anleger. In Wien gaben Schoeller-Bleckmann 1,42 Prozent auf 104,40 Euro nach. OMV konnten sich mit plus 1,02 Prozent auf 50,28 Euro gegen den Trend stemmen.

Porr zeigten sich nach Zahlenvorlage mit plus 0,63 Prozent auf 32,00 Euro freundlich. Der Baukonzern hat im ersten Quartal die Produktionsleistung um ein Drittel auf etwa eine Milliarden Euro gesteigert. Der Verlust vor Steuern (EBT) stieg aber auch, um 18 Prozent auf 13 Millionen Euro (nach 11 Millionen Euro in der Vorjahresperiode). Auch der Auftragsbestand habe um ein Fünftel (21,2 Prozent) auf den Rekordwert von 6,7 Milliarden Euro zugelegt, teilte das Unternehmen mit./ger/APA/nas