Aktien Wien Schluss: ATX steigt vierten Handelstag in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag höher geschlossen.



Der ATX stieg um 12,46 Punkte oder 0,38 Prozent auf 3281,40 Einheiten. Der heimische Leitindex stieg damit den vierten Handelstag in Folge. Eröffnet hatte er bereits klar im Plus, im Laufe des Vormittags gab er seine Gewinne zunächst aber fast vollständig ab. Erst nach einem freundlichen Börsenstart in New York fand der ATX neuen Schwung und konnte wieder zulegen.

Fundamentale Impulse blieben zu Wochenbeginn weitgehend aus. Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch die britische Politik: In der Nacht auf Montag hatte zuerst Brexit-Minister David Davis seinen Rücktritt erklärt. Am späten Nachmittag folgte dann Außenminister Boris Johnson. Das britische Pfund reagierte mit deutlichen Abschlägen.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien weitgehend ruhig. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann mit einem satten Plus von 2,89 Prozent auf 99,85 Euro an die ATX-Spitze. Deutlich fester zeigten sich außerdem die zuletzt schwach gelaufenen Werte AT&S (plus 2,70 Prozent auf 16,74 Euro) und FACC (plus 2,53 Prozent auf 16,22 Euro). Beide Unternehmen hatten im Vorjahr ihren Börsenwert mehr als verdoppelt und waren im März in den Leitindex aufgenommen worden. In den folgenden Monaten zeigten sie sich dann jedoch eher schwach in Form.

Auch im breiter gefassten ATX Prime begaben sich einige Werte auf Erholungskurs. Stärkster Wert waren die Anteilsscheine des Mautsystembetreibers Kapsch TrafficCom mit einem Plus von 3,02 Prozent auf 40,90 Euro. Die Titel haben seit Jahresbeginn rund 18 Prozent ihres Werts verloren.

Aufwärts ging es am heutigen Handelstag außerdem für die zuletzt schwer unter die Räder geratenen Zumtobel-Papiere, die den Handelstag mit einem Plus von 1,89 Prozent bei 6,21 Euro beendeten. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel des Vorarlberger Beleuchtungsunternehmens rund 38 Prozent eingebüßt.

Bei den Aktien der Semperit stand ebenfalls ein klares Plus von 1,52 Prozent auf 16,00 Euro zu Buche. Die Anteilsscheine des Gummi- und Kautschukherstellers haben seit Jahresbeginn rund 27 Prozent verloren.

Unter den ATX-Schwergewichten wurden vor allem Voestalpine (plus 1,72 Prozent auf 42,00 Euro) und BAWAG (plus 1,13 Prozent auf 39,44 Euro) nachgefragt. Schwach zeigten sich hingegen die Aktien der OMV mit einem Minus von 0,54 Prozent auf 47,81 Euro./dkm/mad/APA/nas