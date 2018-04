Aktien Wien Schluss: ATX steigt sechsten Handelstag in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen.



Der ATX stieg um 24,57 Punkte oder 0,70 Prozent auf 3519,36 Punkte und verzeichnete damit den bereits sechsten Handelstag in Folge Kursgewinne. Der Brent-Ölpreis war am Morgen zeitweise auf den höchsten Stand seit November 2014 gestiegen. Als Grund für die Preisaufschläge nannten Marktteilnehmer den sich verschärfenden Konflikt im Jemen. Die Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann notierten mit einem Plus von 0,88 Prozent auf 102,70 Euro ebenfalls im ATX-Spitzenfeld.

Schwächster Wert im Leitindex waren die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S, die um 5,21 Prozent auf 21,85 Euro abrutschten. Europaweit gaben Branchenwerte nach, nachdem die Titel des in Zürich notierten steirischen Chipherstellers ams infolge einer enttäuschenden Zahlenvorlage um über zehn Prozent eingebrochen waren.

Klar im Minus notierten außerdem Telekom Austria mit einem Kursabschlag von 1,04 Prozent auf 7,58 Euro. Das Unternehmen wird noch heute am Abend Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Analysten erwarten stabile Entwicklungen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis, aber einen starken Rückgang beim Nettogewinn.

Außerhalb des ATX verloren die Papiere der Agrana 1,94 Prozent auf 96,00 Euro. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis./dkm/bel/APA/tos