Aktien Wien Schluss: ATX schließt in der Gewinnzone

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit höheren Notierungen beendet.



Der ATX stieg 27,03 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3391,55 Einheiten. Die Annäherung zwischen USA und EU im Handelsdisput sorgte für gute Stimmung an den Märkten. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatten sich am Mittwochabend überraschend auf einen Plan zur Beilegung des Konflikts verständigt. Nun sollten Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter stattfinden.

Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi bezeichnete die Annäherung grundsätzlich als "ein gutes Zeichen". Die Verständigung zeige, dass es eine Bereitschaft gebe, Handelsfragen auf multilateralem Weg zu diskutieren, sagte Draghi in Rahmen der Pressekonferenz im Anschluss an die heutige EZB-Zinsentscheidung. Wie erwartet hat die Notenbank ihren Zinssatz unverändert bei 0,00 Prozent belassen. Zudem haben die Währungshüter ihren Plan bekräftigt, die Anleihenkäufe bis zum Jahresende einzustellen, sofern die Konjunktur weiter mitspielt.

Mit der am Mittwoch gefundenen Einigung zwischen Trump und Juncker dürften vorerst auch die mehrmals von Trump angedrohten US-Zölle auf Autos vom Tisch sein. Dies sorgte für Erleichterung im Automobilsektor und dementsprechend für Kursgewinne bei europäischen Werten der Auto- und Autozuliefererbranche. In Wien standen die Aktien der Polytec zum Handelsschluss mit moderaten 0,31 Prozent auf 13,10 Euro im Plus.

Auch der Stahlsektor profitierte von der Nachricht. Im Sog der Kursgewinne von ThyssenKrupp und Salzgitter legten in Wien voestalpine-Titel um klare 2,69 Prozent auf 42,44 Euro zu. Gefragt waren außerdem die beiden Industriewerte AT&S (plus 3,44 Prozent auf 18,02 Euro) und FACC (plus 1,81 Prozent auf 19,16 Euro).

Indessen hat der Verbund am Vormittag Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. In diesem Zeitraum steigerte der Versorger seinen Konzerngewinn um 47,3 Prozent auf 227,5 Millionen Euro. Heimische Bankanalysten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Diese dürfte einige Anleger zu Gewinnmitnahmen verleitet haben, die Aktie rutschte um 0,48 Prozent auf 33,48 Euro ab. Seit Jahresbeginn hat die Versorgeraktie jedoch knapp 64 Prozent dazugewonnen und ist damit der stärkste Performer im ATX./bel/APA/nas