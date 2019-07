Aktien Wien Schluss: ATX macht Vortagesminus wieder wett

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch ihre Vortagesverluste wieder wettgemacht und fester geschlossen.



Der ATX stieg 25,12 Punkte oder 0,84 Prozent auf 3.010,30 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen kam die Nominierung Christine Lagardes als Präsidentin der Europäischen Zentralbank offenbar gut an.

Konjunkturseitig standen am Nachmittag Daten aus den USA im Fokus. Die Stimmung der Dienstleister in den USA trübte sich im Juni stärker als erwartet. Unterdessen erhielt die US-Industrie im Mai den zweiten Monat in Folge weniger neue Aufträge.

Neue Aufträge lenkten den Fokus auf die Baubranche. So stiegen die Aktien der Strabag um 4,36 Prozent. Österreichs größter Baukonzern modernisiert gemeinsam mit zwei weiteren Unternehmen eine 11,3 Kilometer lange Bahnstrecke im Süden Tschechiens. Auch das zweitgrößte Bau-Unternehmen Porr sicherte sich einen Auftrag zur Sanierung einer Flughafenpiste in Rumänien. Die Porr-Papiere stiegen um 2,02 Prozent.

Mit größeren Aufschlägen zogen die Immobilienwerte höher. Folglich legten CA Immo um 1,83 Prozent, Immofinanz um 2,29 Prozent und s Immo um 1,15 Prozent zu.

Außerdem sorgten Analystenstimmen für Impulse. So bestätige die Erste Group für die Aktien der Voestalpine ihr Votum bei "Hold", senkte aber das Kursziel von 31,0 auf 28,0 Euro. Unterdessen senkte die RCB ihr Votum von "Vuy" auf "Hold". Die Aktien des Stahlriesen dämmten ihre Kursverluste auf minus 0,22 Prozent ein./mad/rai/APA/fba