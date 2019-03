Aktien Wien Schluss: ATX legt nach schwachem Wochenstart zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen.



Der ATX stieg um 0,68 Prozent auf 3035,59 Punkte. Nach dem schwachen Wochenstart konnte der österreichische Aktienmarkt am Dienstag wieder Boden gutmachen und zeigte sich damit im Einklang mit dem internationalen Umfeld. Marktbeobachter sprachen von einem Stabilisierungsversuch, verwiesen aber auch auf "richtungssuchende Investoren".

Neben der weiterhin aktuellen Brexit-Frage rückten auch Konjunkturnachrichten aus Europa und den USA in den Blick der Anleger. Der Wohnungsbau in den USA hat im März einen Dämpfer erhalten. Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel um 8,7 Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen sank um 1,6 Prozent. Und die Stimmung der US-Konsumenten trübte sich im März überraschend ein.

Unter den österreichischen Einzelwerten zogen Lenzing satte 7,29 Prozent auf 92,75 Euro nach oben. Am Vortag hatten die Aktien des Faserherstellers noch gut 2,5 Prozent verloren. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Kursgewinne auf einen positiven Analystenkommentar. Auch die Aktien von Do & Co hatten einen schwachen Wochenstart erlebt - am Dienstag legten die Titel des Catering-Unternehmens um 5,77 Prozent auf 75,20 Euro zu.

Bei den Ölwerten stiegen OMV um 1,59 Prozent auf 48,00 Euro. Schoeller-Bleckmann schlossen um 2,86 Prozent fester bei 72,00 Euro. Die Wertpapierexperten der Bank Berenberg hatten das Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters nach oben geschraubt. Das neue Kursziel lautet 82 Euro. Zuvor lag es bei 76 Euro. Ihre Anlageempfehlung "Hold" hielten die Analysten aufrecht.