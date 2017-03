Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch in einem international positiven Marktumfeld kräftig zugelegt.



Der Leitindex ATX stieg um 1,84 Prozent auf 2797,11 Punkte.

"Die Lebenskraft ist an die Börsen zurückgekehrt", kommentierte Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Zu verdanken sei dies erneut den Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, diesmal am Dienstagabend (Ortszeit) vor dem Kongress. "Die Aussicht auf stärkeres Wachstum, geringere Steuern, mehr Staatsausgaben und höhere Unternehmensergebnisse wirkt wie ein magischer Cocktail für Aktien." Hinzu kam an diesem Mittwoch der Sprung über die Marke von 21 000 Punkten beim US-Leitindex Dow Jones Industrial .

In Wien unterstützte die starke Tendenz zahlreicher Indexschwergewichte. So folgten Raiffeisen mit plus 4,82 Prozent dem positiven europäischen Branchentrend der Bankenaktien. Die Papiere der Erste Group verteuerten sich um 3,33 Prozent auf 28,38 Euro.

Auch die Ölwerte OMV (plus 1,39 Prozent) und SBO (plus 1,36 Prozent) zeigten sich freundlich. Die Titel des Ziegel- und Baustoffkonzerns Wienerberger heimsten ein sattes Plus von 4,06 Prozent ein.

Verhalten war die Reaktion auf die Zahlen des Flughafen Wien , dessen Aktie im festen Umfeld nur dünne 0,04 Prozent auf 26,56 Euro gewann. Vor Börsenstart hatte der Wiener Flughafen bekanntgegeben, im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 112,6 Millionen Euro erwirtschaftet zu haben. Mitte Januar hatte das Management noch mitgeteilt, ein Konzernergebnis von mehr als 115 Millionen Euro zu erwarten. Die Dividende soll dennoch um 25 Prozent auf 0,625 Euro je Aktie (2015: 0,50 Euro) angehoben werden.