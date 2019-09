Aktien Wien Schluss: ATX legt zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit klaren Gewinnen geschlossen.



Der ATX stieg um 27,57 Punkte oder 0,96 Prozent auf 2.908,35 Einheiten. Die jüngsten politischen Entwicklungen in Großbritannien, Hongkong und Italien sorgten zuletzt wieder für etwas mehr Risikobereitschaft unter den Anlegern. Außerdem hat sich die Unternehmensstimmung dem Markit-Einkaufsmanagerindex zufolge in der Eurozone im August leicht aufgehellt. Sowohl die Stimmung in der Industrie als auch unter Dienstleistern hellte sich demnach auf.

Vor dem Hintergrund ausbleibender Unternehmensnachrichten zu heimischen Unternehmen rückten bei den Einzelwerten Updates von Analystenhäusern in den Mittelpunkt. So haben die Wertpapierexperten der Baader Bank ihr Anlagevotum für die Aktien der Immofinanz nach einer guten Entwicklung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel hoben sie von 25,00 auf 27,00 Euro an. Die Immofinanz-Titel schlossen mit plus 0,21 Prozent leicht befestigt bei 25,70 Euro.

Unterdessen haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Gummiproduzenten Semperit von 13,20 auf 13,60 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt. Der Semperit-Kurs ging deutlich höher mit einem Aufschlag von 1,58 Prozent auf 12,84 Euro aus dem Handel.

An der Spitze des ATX verteuerten sich die Papiere von Lenzing um 3,40 Prozent auf 85,20 Euro. Gefolgt wurden sie von Schoeller-Bleckmann (plus 3,07 Prozent auf 57,00 Euro) und Wienerberger (plus 2,70 Prozent auf 21,32 Euro).

/rai/sto/APA/jsl