Aktien Wien Schluss: ATX knapp behauptet

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen.



Der ATX fiel 3,23 Punkte oder 0,11 Prozent auf 2907,92 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen im grünen Bereich. Marktbeobachter berichteten von einem eher verhaltenen Geschäft zu Monatsbeginn und verwiesen auf den heutigen US-Feiertag. Zudem blieb die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen recht dünn.

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA war auch zu Wochenbeginn das marktbeherrschende Thema. China hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) offiziell Beschwerde gegen die USA wegen des Zollstreits eingereicht. China sei "höchst unzufrieden" mit den jüngst in Kraft getretenen neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importe und lehne diese entschieden ab, erklärte das chinesische Handelsministerium.

In den Fokus rückten zudem aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa: So hat sich die Industriestimmung in der Eurozone im August von niedrigem Niveau aus etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt.

Unter den größeren Verlierern fanden sich die Aktien von Do & Co mit einem Minus von 3,78 Prozent. Lenzing büßten 4,02 Prozent auf 82,30 Euro ein. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Faserherstellers von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde von 115,5 auf 101,5 Euro getrimmt.

Aktien des Flughafen Wien konnten hingegen 2,28 Prozent auf 38,10 Euro zulegen. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 39,5 auf 43,3 Euro angehoben. Bei den Indexschwergewichten mussten Voestalpine in einem schwachen europäischen Rohstoff-Sektor einen Abschlag von 1,53 Prozent hinnehmen./ger/APA/nas