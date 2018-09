Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt den fünften Tag in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen.



Der ATX stieg um 0,05 Prozent auf 3307,72 Punkte. Damit ging der jüngste Aufwärtsschub an Österreichs Aktienmarkt weiter, und der ATX verbuchte seinen fünften Gewinntag in Folge. Auch an den internationalen Leitbörsen überwog eine leicht positive Stimmung. Ins Blickfeld rückte eine Reihe an Notenbankentscheidungen. Im Fokus stand vor allem die türkische Notenbank, die ihren Leitzins im Kampf gegen den Lira-Verfall und die hohe Inflation unerwartet deutlich auf 24 Prozent anhob. Die EZB und die Bank of England tasteten die Leitzinsen nicht an.

Zu den Unternehmen in Österreich gab es nur wenige Meldungen. Erneut gesucht zeigte sich die Do&Co-Aktie mit einem weiteren Plus von zwei Prozent auf 76,60 Euro. Bereits an den vergangenen beiden Handelstagen waren die Titel des Bordverpflegers in Summe um etwa 20 Prozent nach oben gesprungen. Am Dienstag hatte Do&Co über den Erhalt von Catering-Großaufträgen der IAG-Töchter British Airways und Iberia berichtet.

Erste Group schlossen mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent auf 36,10 Euro. Konzernchef Andreas Treichl legt Ende 2019 seinen Vorstandschefjob nieder. Als sein Nachfolger wurde heute Bernhard Spalt designiert. Spalt ist derzeit Risikovorstand in der Österreich-Tochter.

Unter den weiteren Schwergewichten verteuerte sich die Raiffeisen-Aktien um 1,3 Prozent auf 24,72 Euro. Bei den OMV-Anteilsscheinen gab es einen Kursaufschlag von 1,1 Prozent auf 45,92 Euro. Voestalpine-Aktien legten um 0,6 Prozent auf 36,73 Euro zu.