Aktien Wien Schluss: ATX geht mit leichten Kursgewinnen ins Wochenende

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit etwas höheren Notierungen ins Wochenende verabschiedet.



Der ATX stieg um 0,32 Prozent auf 3157,73 Punkte. An den Europäischen Leitbörsen ging die Handelswoche ebenfalls mit Kursgewinnen zu Ende. Am Nachmittag wurden die Kursgewinne jedoch etwas eingegrenzt, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten die Anleger enttäuscht hatten. So ist die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft nicht so stark wie von Experten erwartet gestiegen. Zudem wurde der Zuwachs in den beiden Vormonaten nach unten korrigiert. Allerdings erreichte die Arbeitslosenquote überraschend den tiefsten Stand seit 16 Jahren.

In Wien waren heute bei hohem Volumen die Aktien der Buwog stark gesucht. Das Immobilien-Unternehmen hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Sämtliche neuen Aktien der Immobilienkonzerns wurden zu einem Angebots- und Bezugspreis von 24,50 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös für die Buwog beläuft sich laut Unternehmensmitteilung auf 305,6 Millionen Euro. Die Papiere kletterten um 3,52 Prozent auf 26,15 Euro nach oben.

Unter den größten Kursgewinnern rangierten zudem AT&S mit plus 2,41 Prozent auf 9,50 Euro. Der Finanzvorstand des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S, Karl Asamer (47), verlässt das Unternehmen "aus persönlichen Gründen". Bis Ende Juni stehe er der AT&S noch beratend zur Verfügung. Seine Nachfolge tritt Monika Stoisser-Göhring (48) an.

Von einer positiven Analystenstimme profitierten die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG), die 2,13 Prozent auf 24,95 Euro zulegten. Die Analysten der Erste Group haben ihr Votum für die Aktien des Versicherers von "Hold" auf "Accumulate" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel deutlich von 19,50 Euro auf 27,00 Euro erhöht.