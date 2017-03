Aktien Wien Schluss: ATX etwas leichter

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit einem kleinen Minus geschlossen.



Der ATX fiel 0,27 Prozent auf 2791,24 Punkte. Auch die meisten anderen europäischen Indizes startete etwas schwächer in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung. Auch der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wird von einigen Investoren wohl abgewartet, hieß es weiter.

Die Arbeitsmarktentwicklung ist wichtig für die Zinspolitik der Fed. In den USA mehren sich die Zeichen für eine Leitzinserhöhung noch im März. Janet Yellen, die Vorsitzende der US-Notenbank Fed, hatte diesen Schritt in ihrer Rede am vergangenen Freitag in Aussicht gestellt.

In Wien rückten die Aktien der OMV (minus 0,29 Prozent auf 36,37 Euro) in den Blickpunkt. Der Öl- und Gaskonzern hat einen weiteren Milliardendeal abgeschlossen. Nachdem das teilstaatliche Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte, sich vom verlustträchtigen Tankstellengeschäft Petrol Ofisi in der Türkei zu trennen, meldete es am Sonntag einen Megazukauf in Sibirien. Für umgerechnet 1,75 Milliarden Euro beteiligt sich die OMV an einem Gasfeld in Westsibirien.

Voestalpine büßten in einem schwachen europäischen Rohstoff-Sektor um 0,92 Prozent auf 36,38 Euro ein. Der Stahlkonzern investiert 13 Millionen Euro in die Erweiterung des Standortes in Schwäbisch Gmünd. Grund der Erweiterungsinvestition sei ein Großauftrag eines Premiumautomobilherstellers mit einem Umfang von 250 Millionen Euro, hieß es. Zudem wird Voestalpine das Grundkapital bis Ende März um 1,4 Millionen Stück beziehungsweise 0,8 Prozent erhöhen, wurde ferner bekannt. Die neuen Aktien dienen dem Ausbau und der Absicherung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.

RHI mussten einen Abschlag in Höhe von 1,43 Prozent auf 22,80 Euro verbuchen. Hingegen konnten sich AMAG um 0,91 Prozent auf 41,00 Euro verbessern. Andritz schlossen um 1,25 Prozent tiefer bei 48,19 Euro. Aktien von Wienerberger gaben 1,69 Prozent auf 18,96 Euro nach.

S Immo büßten nach Zahlen 0,30 Prozent auf 11,70 Euro ein. Der Konzern hat 2016 nach vorläufigen Zahlen das bisher beste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren. Laut ungeprüften IFRS-Zahlen erzielte er circa 278 (165,7) Millionen Euro EBIT und rund 200 (77,2) Millionen Euro Konzernergebnis.

Das größte Kursplus im Prime Market konnten Zumtobel mit einem Anstieg um 2,97 Prozent auf 16,62 Euro vorweisen. Der Leuchtenkonzern gibt am Dienstag Quartalszahlen bekannt./ger/APA/stb