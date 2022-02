Aktien Wien Schluss: ATX erholt sich mit +4,1 % von Kursrutsch

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag teilweise von ihrem Kurseinbruch vom Vortag erholt. Der ATX stieg um 4,05 Prozent auf 3506,14 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 3,90 Prozent auf 1765,74 Zähler zu. Der Markt konnte damit einen Teil seiner massiven Vortagesverluste wettmachen.

Am Donnerstag hatte der ATX am ersten Tag des Ukraine-Kriegs über 7 Prozent verloren. Auch andere Börsen in Europa erholten sich am Freitag von den starken Vortagesverlusten. Angetrieben wurde die Erholung von Meldungen über mögliche Friedensverhandlungen.

Russland ist nach Kreml-Angaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin am Freitag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet. Die ukrainische Seite habe aber stattdessen Polens Hauptstadt Warschau als Verhandlungsort vorgeschlagen, hieß es./mik/ste/APA/ngu