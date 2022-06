Aktien, die die Welt verbessern: 3 Namen, die mir einfach gefallen!

Aktien, die die Welt verbessern? Das klingt nach einer Win-Win-Win-Situation. Durch eine bessere Welt können Verbraucher oder die Menschheit als Ganze profitieren. Zudem profitiert das Unternehmen, wenn es einen Geschäftsbereich vollkommen neu definiert. Und zuletzt sind es die Investoren, die eine reiche Rendite erhalten.

Hungrig genug? Dann gibt es hier drei Aktien, die die Welt verbessern. Oder zumindest die Namen von den Unternehmen, deren Geschäftsmodelle mir gefallen. Das heißt jedoch nicht, dass die Aktien auch zwangsläufig bei den jetzigen Bewertungen oder dem Wachstumspotenzial ein Kauf sein müssen.

Aktie, die die Welt verbessert: Intuitive Surgical

Eine erste Aktie, die die Welt in meinen Augen ein gutes Stückchen besser macht, ist Intuitive Surgical (WKN: 888024). Das Unternehmen hat einen Kassenschlager auf den Markt gebracht: Die Da-Vinci-Apparaturen und sie bereits tausendfach an Krankenhäuser ausgeliefert. Dabei handelt es sich um robotergestützte Assistenz-Systeme für Chirurgen.

Es gibt auch viel am Geschäftsmodell, das mir gefällt. Zum Beispiel das Wachstum oder wiederkehrende Umsätze. Aber besonders mag ich an der Investitionsthese, dass automatisierte und von Robotern durchgeführte Teileingriffe den Faktor Mensch ein wenig ausklammern können. Auch in der Chirurgie passieren Fehler, das ist menschlich. Mit konsequent verfeinerten Verfahren und immer präziseren Hilfsmitteln kann Intuitive Surgical diese Fehlerquelle jedoch so gut es geht ausklammern.

Das ist für mich eine Aktie, die die Welt verbessert. Wobei die Eingriffe noch am Anfang sind und zunächst eher kleinere Operationen ins Visier nehmen. Übersetzt heißt das: Jede Menge Raum für Wachstum.

Beyond Meat: Das zähle ich dazu!

Zu den Aktien, die die Welt verbessern, zähle ich auch Beyond Meat (WKN: A2N7XQ). Eines vorweg: Ich bin kein Idealist und sehe die Growth-Story zunehmend mit Skepsis. Aber wenn es um das Geschäftsmodell geht, so kann ich dem doch sehr viel Positives abgewinnen. Mal im Ernst: Ich müsste nicht Fleisch essen (was ich weiterhin noch tue) wenn es gute Alternativprodukte für alles gebe, die einen Ersatz bei Geschmack, Konsistenz und den weiteren Eigenschaften bieten.

Beyond Meat ist ein führender Name in diesem Markt, der mit Burgern anfing und über Hackfleisch, Würstchen und Hähnchen so langsam auch zu allen anderen Produkten übergeht. Das ist ein Ansatz, der langfristig-orientiert erfolgreich sein kann. Vorausgesetzt, dass die Menschheit ihren Konsum überdenken möchte.

Aber im Zweifel ist die Präsenz der Aktie etwas, das die Welt verbessern kann. Schließlich führt das zu einer Diskussion über Alternativprodukte, die den Markt der Flexitarier öffnen können. Inzwischen versuche ich so gut es geht auch flexitarisch zu leben und glaube, dass ist ein kleiner Stein, der eine größere, längerfristige Lawine ins Rollen bringen kann. Auch wenn das Wachstum, wie gesagt, im Moment nicht so besonders toll ist.

Axon Enterprise: Definitiv eine Aktie, die die Welt verbessert!

Zu guter Letzt ist auch Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) eine Aktie, die die Welt verbessern kann. Und es bereits macht. Das Unternehmen misst seinen eigenen Erfolg auch darin, wie viele Menschenleben man mit den eigenen Sicherheitslösungen schon gerettet hat. Zudem bezeichnet man sich als missions-getriebenes Unternehmen, um die Pistolenkugel überflüssig zu machen.

Sicherheit ist ein breites Feld. Es fing zunächst mit Tasern an, ging über zu Bodycams, zu Cloud-Lösungen, Echtzeit-Tracking von Einsatzmitteln über die Leitstelle. Perspektivisch geht es um die Verknüpfung der Behörden untereinander, um Beweismittel besser teilbar zu machen. Sowie darum, per Drohnen eine gute, breite Sicherheit in der Gesellschaft zu gewährleisten. Das Management spricht sogar davon, Drohnen wie Feuerhydranten einzusetzen, um Sicherheit durchzusetzen.

Dadurch ist Axon Enterprise eine klare Top-Aktie, die die Welt verbessert. Auch dieses Unternehmen steht noch am Anfang seiner Reise. Aber das bedeutet, dass es jede Menge Potenzial geben kann.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise, Beyond Meat und Intuitive Surgical.

