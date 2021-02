Aktien: Warren Buffett kündigt in seinem Jahresbrief dies an!

Warren Buffett richtete in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre aufmunternde Worte an ein gebeuteltes Land und signalisierte gleichzeitig, dass weitere Aktienrückkäufe anstehen.

Der Brief des 90-jährigen Vorstandsvorsitzenden von Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) wurde dieses Jahr noch mehr als sonst erwartet, da seine einflussreiche Stimme seit seinem letzten Brief, der in den frühen Tagen der Pandemie kam, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung