Aktien: Die Wahl ist vorbei, lassen Sie uns voranschreiten!

Mehrere Wochen lang haben wir endlos über die große Volatilitätsprämie in den Herbstmonaten gesprochen. Dies könnte in direktem Zusammenhang mit der Wahl und der potentiellen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ereignis gestanden haben. Nun, jetzt ist die Wahl vorbei, und wir wissen, dass die nächste Präsidentschaftswahl erst in vier Jahren stattfinden wird.