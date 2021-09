Aktien: Verbrechen und Bestrafung an der Wall Street!

Die frisch entlassenen Angestellten von Lehman Brothers marschierten langsam in Vierer- und Sechser-Gruppen von den Aufzügen ihres hoch aufragenden gläsernen Wolkenkratzers durch die Lobby des Gebäudes und auf die Seventh Avenue in Manhattan, in einer langsamen, gefühllosen Prozession, wie geschockte Krieger, die von einem Schlachtfeld zum nächsten ziehen.

Die Besitztümer ihres Arbeitsplatzes – gerahmte Fotografien, Plaketten, Nippes, kleine Pflanzen und ...



